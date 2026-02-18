NUIT DE LA CHOUETTE

Javols Peyre en Aubrac Lozère

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Balade de sensibilisation aux rapaces nocturnes. Découvrir les chouettes et hiboux mais également leurs compagnons de la vie nocturne. Animé par Alexandre Burtin. Gratuit sur inscription. .

Javols Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 87 09

English :

A walk to raise awareness of nocturnal birds of prey. Discover owls and their nocturnal companions. Led by Alexandre Burtin.

L'événement NUIT DE LA CHOUETTE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-18