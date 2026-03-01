Nuit de la Chouette Saint-Père
Nuit de la Chouette Saint-Père jeudi 19 mars 2026.
Nuit de la Chouette
Salle des fêtes de Saint-Père Saint-Père Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19 21:00:00
Date(s) :
2026-03-19
Venez découvrir le monde fascinant des rapaces nocturnes jeudi 19 mars 2026.
Rendez-vous à la selle des fêtes de Saint-Père à 19h00 pour une présentation des rapaces nocturnes du Vézelien.
À la suite de la présentation en salle qui durera une heure, nous irons déambuler dans le village afin d’écouter ces rapaces chanter.
Conférence et balade
S’inscrit dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité du Grand Site de Vézelay
Sans réservation .
Salle des fêtes de Saint-Père Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Nuit de la Chouette
L’événement Nuit de la Chouette Saint-Père a été mis à jour le 2026-03-13 par Maison du Tourisme PNRM