Nuit de la chouette Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Début : 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-07 20:00:00
2026-03-07
Découvrez le monde de la nuit lors d’une balade autour des vestiges du Château du Penhoat.
Rdv à 18h sur le parking du château du Penhoat.
Sur inscription au 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com
Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, dans le cadre du label Territoire Engagé pour la Nature de la commune.
Dès 6 ans. .
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
