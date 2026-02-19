Nuit de la chouette

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07 20:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Découvrez le monde de la nuit lors d’une balade autour des vestiges du Château du Penhoat.

Rdv à 18h sur le parking du château du Penhoat.

Sur inscription au 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com

Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, dans le cadre du label Territoire Engagé pour la Nature de la commune.

Dès 6 ans. .

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

