Nuit de la chouette Tiers-lieu L’Atelier Vic-en-Bigorre

Nuit de la chouette

Tiers-lieu L’Atelier Place du Corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 21:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Les Seigneurs de la Nuit

A la découverte des chouettes et hiboux de France.

En partenariat avec Pôle Culture Adour Madiran, venez découvrir les secrets de ces fascinants habitants de la nuit chouettes, hiboux, silhouettes silencieuses aux regards perçants.

Cette conférence sera co animée en partenariat avec Le Parc aux rapaces Fauconnerie Marche qui présenteront une démonstration spectaculaire de rapaces nocturnes, pour observer de près ces oiseaux mythiques et mieux comprendre leur incroyable mode de vie.

Un stand de créations de Atelier la plume dorée autour des rapaces nocturnes vous attendra également, et la soirée se prolongera dans la convivialité autour

d’un verre de l’amitié.✨

️ Entrée gratuite, participation au chapeau– inscription obligatoire

Que vous soyez passionné de nature, curieux, ou simplement à la recherche d’un moment hors du temps…

Venez nombreux en famille entre amis ou même seul(e) vivre la magie de la nuit et le mystère des rapaces nocturnes.

.

+33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr

English :

The Lords of the Night

Discover the owls of France.

In partnership with Pôle Culture Adour Madiran, come and discover the secrets of these fascinating inhabitants of the night: owls, silent silhouettes with piercing eyes.

This conference will be co-hosted in partnership with Le Parc aux rapaces ? Fauconnerie Marche, who will present a spectacular demonstration of nocturnal birds of prey, allowing you to observe these mythical birds up close and better understand their incredible way of life.

Atelier la plume dorée will also be showcasing its creations on the theme of nocturnal birds of prey, and the evening will be extended with a convivial

a friendly drink

?? Free admission, participation by hat? registration required

Whether you’re passionate about nature, curious, or simply looking for a moment out of time?

Come along with your family, friends or even on your own to experience the magic of the night and the mystery of nocturnal birds of prey.

