NUIT DE LA GLISSE Le Petit Prince Villefort
NUIT DE LA GLISSE
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
Date(s) :
Soirée concert et DJ ouverte à tous organisée par le Ski-Club des Monts Cévenols
Le Petit Prince Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 25 39 02 24
English :
Concert and DJ evening open to all, organized by the Ski-Club des Monts Cévenols
German :
Offener Konzert- und DJ-Abend für alle, organisiert vom Ski-Club des Monts Cévenols
Italiano :
Concerto e serata DJ aperta a tutti, organizzata dallo Sci-Club des Monts Cévenols
Espanol :
Noche de concierto y DJ abierta a todos, organizada por el Ski-Club des Monts Cévenols
L’événement NUIT DE LA GLISSE Villefort a été mis à jour le 2025-09-18 par 48-OT Mont Lozere