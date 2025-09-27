NUIT DE LA GLISSE Le Petit Prince Villefort

NUIT DE LA GLISSE Le Petit Prince Villefort samedi 27 septembre 2025.

NUIT DE LA GLISSE

Le Petit Prince Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Soirée concert et DJ ouverte à tous organisée par le Ski-Club des Monts Cévenols

Soirée concert et DJ ouverte à tous organisée par le Ski-Club des Monts Cévenols .

Le Petit Prince Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 25 39 02 24

English :

Concert and DJ evening open to all, organized by the Ski-Club des Monts Cévenols

German :

Offener Konzert- und DJ-Abend für alle, organisiert vom Ski-Club des Monts Cévenols

Italiano :

Concerto e serata DJ aperta a tutti, organizzata dallo Sci-Club des Monts Cévenols

Espanol :

Noche de concierto y DJ abierta a todos, organizada por el Ski-Club des Monts Cévenols

L’événement NUIT DE LA GLISSE Villefort a été mis à jour le 2025-09-18 par 48-OT Mont Lozere