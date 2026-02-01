Nuit de la grenouille Saint-Thuriau
Saint-Thuriau Morbihan
Début : 2026-02-18 20:00:00
fin : 2026-02-18 22:00:00
2026-02-18
Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité de Pontivy communauté
Venez découvrir les différentes espèces d’amphibiens de la commune de Saint-Thuriau, ainsi que les protocoles faciles à réaliser pour aider à l’inventaire des amphibiens dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité. Si vous aimez les crapauds, grenouilles, tritons et salamandres, cette animation est faite pour vous !
Sur inscription (animation limitée à 20 personnes) .
Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 6 31 09 01 09
L’événement Nuit de la grenouille Saint-Thuriau a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté