Nuit de la Grimpe Salle des fêtes Le Russey
Nuit de la Grimpe Salle des fêtes Le Russey samedi 4 avril 2026.
Nuit de la Grimpe
Salle des fêtes Rue du Maréchal Foch Le Russey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 17:00:00
fin : 2026-04-04 23:30:00
Date(s) :
2026-04-04
4ème Nuit de la Grimpe, escalade ouvert à tous, jeunes, découvertes à partir de 16h00, adultes à partir de 19h30. Différents défis escalade, slackline aérienne, concours d’empilement de caisses… Gratuit, buvette, petite restauration. .
Salle des fêtes Rue du Maréchal Foch Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 10 03 01 fam.bouchan@wanadoo.fr
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English : Nuit de la Grimpe
L’événement Nuit de la Grimpe Le Russey a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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