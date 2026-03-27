Nuit de la Grimpe Salle des fêtes Le Russey

Nuit de la Grimpe

Salle des fêtes Rue du Maréchal Foch Le Russey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04 23:30:00

Date(s) :

2026-04-04

4ème Nuit de la Grimpe, escalade ouvert à tous, jeunes, découvertes à partir de 16h00, adultes à partir de 19h30. Différents défis escalade, slackline aérienne, concours d’empilement de caisses… Gratuit, buvette, petite restauration. .

Salle des fêtes Rue du Maréchal Foch Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 10 03 01 fam.bouchan@wanadoo.fr

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English : Nuit de la Grimpe

L’événement Nuit de la Grimpe Le Russey a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER