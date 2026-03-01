Nuit de la gym

Boulevard François Mitterand Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Portes ouvertes pour découvrir la gymnastique.

Venez passer 10 minutes, 30 minutes, 1 heure … ou toute la soirée pour découvrir la gymnastique.

Ouvert à partir de 15 mois. .

Boulevard François Mitterand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire aja.gym.leblanc@gmail.com

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English :

Open house to discover gymnastics.

L’événement Nuit de la gym Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-11 par Destination Brenne