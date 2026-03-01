Nuit de la gym Le Blanc
Nuit de la gym Le Blanc vendredi 27 mars 2026.
Nuit de la gym
Boulevard François Mitterand Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Portes ouvertes pour découvrir la gymnastique.
Venez passer 10 minutes, 30 minutes, 1 heure … ou toute la soirée pour découvrir la gymnastique.
Ouvert à partir de 15 mois. .
Boulevard François Mitterand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire aja.gym.leblanc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open house to discover gymnastics.
L’événement Nuit de la gym Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-11 par Destination Brenne