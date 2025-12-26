Nuit de la Lecture (10ᵉ édition), Boulazac Isle Manoire
Nuit de la Lecture (10ᵉ édition), Boulazac Isle Manoire samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la Lecture (10ᵉ édition)
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
À l’occasion de la 10ᵉ édition de la Nuit de la Lecture, placée cette année sous le thème Villes et campagnes , votre cinéma vous invite à une soirée spéciale entre littérature et cinéma.
À 18H00 (Re)découvrez Marcel et Monsieur Pagnol , un film tendre et lumineux, hommage à l’un des plus grands auteurs français et à ses racines.
À 20H00 Poursuivez la soirée avec L’Inconnu de la Grande Arche , un film captivant qui interroge les liens entre architecture, pouvoir et destin humain.
Soirée organisée en collaboration avec la médiathèque Louis Aragon
Tarifs habituels
Une nuit culturelle et cinématographique à partager, entre mots, images et territoires. .
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 70
