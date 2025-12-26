Nuit de la Lecture (10ᵉ édition), Boulazac Isle Manoire

Nuit de la Lecture (10ᵉ édition)

À l’occasion de la 10ᵉ édition de la Nuit de la Lecture, placée cette année sous le thème Villes et campagnes , votre cinéma vous invite à une soirée spéciale entre littérature et cinéma.

À 18H00 (Re)découvrez Marcel et Monsieur Pagnol , un film tendre et lumineux, hommage à l’un des plus grands auteurs français et à ses racines.

À 20H00 Poursuivez la soirée avec L’Inconnu de la Grande Arche , un film captivant qui interroge les liens entre architecture, pouvoir et destin humain.

Soirée organisée en collaboration avec la médiathèque Louis Aragon

Une nuit culturelle et cinématographique à partager, entre mots, images et territoires. .

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 70

