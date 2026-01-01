Nuit de la lecture 10e édition, Villes et Campagnes , à Breil Bibliothèque de Breil-Sur-Roya Breil-sur-Roya

Nuit de la lecture 10e édition, Villes et Campagnes , à Breil

Bibliothèque de Breil-Sur-Roya 1bis rue Pasteur Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 00:00:00

Date(s) :

2026-01-24

10e édition de la nuit de la lecture, pensée autour du thème des villes et campagnes, jusqu’au bout de la nuit !

.

Bibliothèque de Breil-Sur-Roya 1bis rue Pasteur Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 62 24 80 bibliotheque.breil-sur-roya@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Reading Night 10th edition, Towns and Countryside , in Breil

10e édition de la nuit de la lecture, pensée autour du thème des villes et campagnes.

L’événement Nuit de la lecture 10e édition, Villes et Campagnes , à Breil Breil-sur-Roya a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles