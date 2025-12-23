Nuit de la lecture 2026 à la médiathèque, Médiathèque Tournus
Nuit de la lecture 2026 à la médiathèque
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 21:30:00
2026-01-23
La médiathèque de Tournus vous invite à une soirée spéciale en compagnie du TéATr’éPROUVèTe.
Deux séances du spectacle L’appel à la sieste vous attendent à 19h et 20h15. Vous pourrez également découvrir la médiathèque de nuit lecture et tisanes au programme.
Laissez-vous aller, allongez-vous, ne résistez pas à l’appel de la sieste, à ce plongeon voluptueux dans le sommeil diurne ! Dormez, rêvez, rompez les amarres avec la rive du quotidien chronométré ! Décidez de votre temps, siestez ! (Thierry Paquot, L’art de la sieste)
Spectacle programmé avec l’aide du dispositif du département de Saône-et-Loire TADAM ! .
English : Nuit de la lecture 2026 à la médiathèque
