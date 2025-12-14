Nuit de la lecture 2026 Animations autour du manga Rue Raymond Phelip Les Andelys

Nuit de la lecture 2026 Animations autour du manga

Collège Roger Gaudeau Les Andelys

Jeudi 2026-01-22

2026-01-23

En co-animation avec le libraire de la ville, spécialiste du manga.

Une rencontre autour des codes du manga et du travail du mangaka dans la représentation des paysages.

Après une exploration des techniques de dessin, les participants seront invités à réaliser une planche intégrant un panorama d’ouverture de scène — un concours désignera la plus belle création. .

Rue Raymond Phelip Collège Roger Gaudeau Les Andelys 27700 Eure Normandie

