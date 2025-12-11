Nuit de la lecture 2026 Artistes en herbe pour tous Marque-pages à gogo ! Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Nuit de la lecture 2026 Artistes en herbe pour tous Marque-pages à gogo !

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25 16:30:00

2026-01-25

Dans le cadre de la Semaine de la Lecture, plongez en famille ou entre amis dans l’univers délicat et coloré des fleurs !

Lors de cet atelier, vous fabriquerez ensemble de magnifiques marque-pages décorés avec de véritables fleurs séchées et directement inspirés des œuvres champêtres de grands maîtres impressionnistes.

Ces créations uniques seront ensuite plastifiées pour durer dans le temps, parfaites pour accompagner vos moments de lecture tout en gardant un souvenir floral et poétique.

Sur inscription

Inscription en ligne uniquement à l’adresse https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/

Renseignements musee@vernon27.fr 02 32 64 79 05 .

