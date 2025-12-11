Nuit de la lecture 2026 Bar à soupes ! Médiathèque de Vernon Vernon

Nuit de la lecture 2026 Bar à soupes !

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

UnDans le cadre des Nuits de la lecture, les associations Lire et faire lire, Vernon Ternopil et Artisans du monde vous concoctent des soupes à partager ensemble !

Apportez votre bol, vos papilles et votre bonne humeur pour ce moment de partage ! .

