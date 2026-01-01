Nuit de la lecture 2026 Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Nuit de la lecture 2026 Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 24 janvier 2026.

De 18h à 21h30, la bibliothèque vous ouvre ses portes pour une soirée en famille.

– 18h15 :

Lectures par les bibliothécaires dans un décor prêté par Cafézoïde : pour les 2-4 ans puis pour les 4-7 ans

Création de cartes pop-up villes et campagnes

– 19h : Grignotage : apportez de la nourriture à partager

– 20h :

Spectacle de contes par Fred Lavial tout public à partir de 5 ans

Jeu du loup-garou à partir de 10 ans

A l’occasion des Nuits de la Lecture, les bibliothécaires vous invitent à passer une soirée à la bibliothèque sur le thème villes et campagnes.
Le samedi 24 janvier 2026
de 18h00 à 21h30
gratuit

Tout public.

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit  75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/


