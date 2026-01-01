Nuit de la Lecture 2026 Bibliothèque Universitaire Nancy

Nuit de la Lecture 2026 Bibliothèque Universitaire

Jeudi 2026-01-22 18:00:00

2026-01-22

La Nuit de la Lecture, événement national initié par le Ministère de la Culture, vise à célébrer le plaisir de lire et à promouvoir la lecture sous toutes ses formes.

Cette année, la Bibliothèque universitaire de Lettres & SHS de Nancy propose un programme riche mettant en lumière ses différents partenaires, tels que l’Université de Montréal, le Théâtre de la Manufacture, les Archives Henri-Poincaré et le SUAPS. Au programme, musique, danse, lectures, play-conférence et théâtre sur le thème Villes et campagnes . Cette thématique viendra nourrir notre imaginaire littéraire et artistique et questionnera notre rapport à la terre et à la nature.

Programme de la soirée

18h inauguration de l’exposition Sur l’air de la liberté chansons de résistantes dans les prisons nazies avec la participation des étudiant·es en Musicologie

18h25 performance dansée des étudiantes et étudiants du SUAPS

18h35 lecture d’extraits du roman inédit de Henri Poincaré, en partenariat avec les Archives Henri Poincaré

19h05 performance dansée des étudiantes et étudiants du SUAPS

19h15 play-conférence présentée par Justine Breton (Labo UL-SAMA) et Jean-Hugues Bastin sur le traitement de l’architecture et des paysages dans le jeu vidéo The Witcher 3

19h55 spectacle Skolstrejk (la grève scolaire) de Guillaume Cayet et mis en scène par Julia Viditen, en partenariat avec le Théâtre de la ManufactureTout public

42 avenue de la Libération Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

La Nuit de la Lecture, a national event initiated by the French Ministry of Culture, aims to celebrate the pleasure of reading and promote reading in all its forms.

This year, the Bibliothèque universitaire de Lettres & SHS de Nancy is offering a rich program highlighting its various partners, including the Université de Montréal, Théâtre de la Manufacture, Archives Henri-Poincaré and SUAPS. The program includes music, dance, readings, play-conferences and theater on the theme of Cities and Countryside . This theme will nourish our literary and artistic imagination and question our relationship with the land and nature.

Evening program

6pm: opening of the exhibition Sur l?air de la liberté: chansons de résistantes dans les prisons nazies , with the participation of Musicology students

6:25pm: dance performance by SUAPS students

6:35pm: reading of excerpts from Henri Poincaré?s unpublished novel, in partnership with the Archives Henri Poincaré

7:05pm: dance performance by SUAPS students

7:15pm: play-conference presented by Justine Breton (Labo UL-SAMA) and Jean-Hugues Bastin on the treatment of architecture and landscapes in the video game The Witcher 3

7:55pm: Skolstrejk (the school strike) by Guillaume Cayet, directed by Julia Viditen, in partnership with Théâtre de la Manufacture

