Nuit de la lecture 2026 Bibliothérapie Rue Raymond Phelip Les Andelys jeudi 22 janvier 2026.
Rue Raymond Phelip Collège Roger Gaudeau Les Andelys Eure
Début : 2026-01-22 18:00:00
fin : 2026-01-22 19:00:00
2026-01-22 2026-01-23
Un temps de respiration ouvrira la séance, suivi de la lecture d’un roman évoquant la vie dans des lieux emblématiques — de Harlem à New York, ou encore la traversée de la France en ville et à la campagne avec Les Petites Reines.
Les participants échangeront ensuite autour du texte et des émotions ressenties par le personnage.
Enfin, un moment créatif les invitera à concevoir une capsule géographique, composée d’objets symbolisant un lieu et les sensations qu’il inspire.
Un concours récompensera la plus belle capsule, qu’elle soit sonore, visuelle ou librement interprétée. .
