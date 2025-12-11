Nuit de la lecture 2026 Contes normands Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
2026-01-21
Une séance de contes normands pour les enfants à partir de 7/8 ans.
A l’occasion des nuits de la lecture du 21 au 25 janvier, la médiathèque propose pour les enfants à partir de 7 ans une séance de contes normands. Sur inscription. .
+33 2 78 99 06 25
