Nuit de la lecture 2026 Danse avec les livres hip hop Médiathèque de Vernon Vernon

Nuit de la lecture 2026 Danse avec les livres hip hop

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Un spectacle de hip hop au milieu de la médiathèque !

Teinté de moments poétiques et de petites touches narratives pleines d’humour et de dérision, Danse avec les livres mêle danse hip-hop, mime et burlesque. Le livre comme seul fil rouge devient un véritable élément de scénographie, plastique, sonore et olfactif.

À travers la manipulation de cet objet, nos trois protagonistes se rencontrent, se confrontent et s’interrogent avec malice sur sa place dans leur vie.

Entre corps et décors, Danse avec les livres rend un véritable hommage au livre. Parfois sacralisé, tantôt détesté, souvent adoré, il se transforme alors en véritable objet du quotidien.

Conditions de participation

Sur inscription biblio.sna27.fr 02 32 64 53 06 .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

English : Nuit de la lecture 2026 Danse avec les livres hip hop

L’événement Nuit de la lecture 2026 Danse avec les livres hip hop Vernon a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération