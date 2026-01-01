Nuit de la lecture 2026 Exposition d’illustrations de contes Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Nuit de la lecture 2026 Exposition d’illustrations de contes

Musée Nicolas Poussin 2 rue sainte Clotilde Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Le musée accueille une exposition d’illustrations de contes réalisées par des enfants et leurs parents, en partenariat avec le Centre social des Andelys. Une présentation sensible et colorée, qui met en valeur la créativité des familles et le plaisir de raconter des histoires ensemble. .

Musée Nicolas Poussin 2 rue sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture 2026 Exposition d’illustrations de contes

L’événement Nuit de la lecture 2026 Exposition d’illustrations de contes Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération