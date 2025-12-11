Nuit de la lecture 2026 Krok’histoires Médiathèque de Vernon Vernon
Nuit de la lecture 2026 Krok’histoires Médiathèque de Vernon Vernon samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture 2026 Krok’histoires
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Partons découvrir en histoire les petites bêtes qui sortent parfois de leurs champs pour aller visiter la ville ! En fin de séance tu pourras laisser parler ton imagination en réalisant une création artistique !
Conditions de participation
Sur inscription biblio.sna27.fr 02 32 64 53 06 .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
English : Nuit de la lecture 2026 Krok’histoires
L’événement Nuit de la lecture 2026 Krok’histoires Vernon a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération