Nuit de la lecture 2026 Krok’histoires Médiathèque de Vernon Vernon

Nuit de la lecture 2026 Krok’histoires

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Partons découvrir en histoire les petites bêtes qui sortent parfois de leurs champs pour aller visiter la ville ! En fin de séance tu pourras laisser parler ton imagination en réalisant une création artistique !

Conditions de participation

Sur inscription biblio.sna27.fr 02 32 64 53 06 .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

English : Nuit de la lecture 2026 Krok’histoires

L’événement Nuit de la lecture 2026 Krok’histoires Vernon a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération