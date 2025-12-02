Nuit de la Lecture 2026 Lacave
Partagez les livres que vous aimez, en lisant à voix haute un extrait choisi. Le tout dans une ambiance chaleureuse, autour d’un feu de cheminée et d’un repas partagé. La nuit littéraire sera belle
Proposé par Désirs de livres , sur réservation .
Lacave 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96
