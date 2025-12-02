Nuit de la Lecture 2026

Lacave Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Partagez les livres que vous aimez, en lisant à voix haute un extrait choisi. Le tout dans une ambiance chaleureuse, autour d’un feu de cheminée et d’un repas partagé. La nuit littéraire sera belle

Proposé par Désirs de livres , sur réservation .

Lacave 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

English :

Share the books you love, by reading aloud a chosen extract

L’événement Nuit de la Lecture 2026 Lacave a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne