Nuit de La Lecture 2026 L’aventure à vélo par Timothée Duhal Office de tourisme Sainte-Menehould

Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24 20:00:00
2026-01-24
Tout public
Suite au succès de sa première rencontre Timothée Duhal sera de retour pour Les nuits de la lecture. Amateur d’aventure à vélo, il racontera à ceux qui n’ont pu être présents, son épopée à la rencontre du monde. .
