Nuit de la lecture 2026 Le mystère de la carte perdue Médiathèque de Vernon Vernon
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-01-24 16:30:00
2026-01-24
Un jeu de piste fantastique pour la Nuit de la lecture ! Chaque année, une GRANDE FÊTE réunit tous les habitants d’Urbania et de Campaterra pour un moment magique ! Hélas, la carte secrète qui mène à cette fête a été déchirée en mille morceaux ! Nous avons besoin de vous, détectives en herbe et explorateurs courageux, pour reconstituer la carte avant qu’il ne soit trop tard !
Votre Mission (si vous l’acceptez)
Parcourir la médiathèque à la recherche d’indices.
Résoudre des énigmes et participez à des mini-jeux palpitants.
Rassemblez tous les morceaux de la carte avant la fin du temps imparti!
Conditions de participation
Sur inscription biblio.sna27.fr 02 32 64 53 06 .
