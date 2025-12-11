Nuit de la lecture 2026 Le mystère de la carte perdue Médiathèque de Vernon Vernon

Nuit de la lecture 2026 Le mystère de la carte perdue

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Un jeu de piste fantastique pour la Nuit de la lecture ! Chaque année, une GRANDE FÊTE réunit tous les habitants d’Urbania et de Campaterra pour un moment magique ! Hélas, la carte secrète qui mène à cette fête a été déchirée en mille morceaux ! Nous avons besoin de vous, détectives en herbe et explorateurs courageux, pour reconstituer la carte avant qu’il ne soit trop tard !

Votre Mission (si vous l’acceptez)

Parcourir la médiathèque à la recherche d’indices.

Résoudre des énigmes et participez à des mini-jeux palpitants.

Rassemblez tous les morceaux de la carte avant la fin du temps imparti!

Conditions de participation

Sur inscription biblio.sna27.fr 02 32 64 53 06 .

