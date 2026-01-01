Nuit de la lecture 2026 Lecture Au champ de Guy de Maupassant Musée Nicolas Poussin Les Andelys
Le musée Nicolas Poussin ouvre les Nuits de la lecture avec une lecture à voix haute de Au champ de Guy de Maupassant. Pensée en priorité pour le public malvoyant, cette séance est néanmoins ouverte à tous. Un moment d’écoute et de partage, où la force du texte prend toute sa place.
Merci de bien vouloir réserver à musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr .
Musée Nicolas Poussin 2 rue sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr
