Nuit de la lecture 2026 Lecture Au champ de Guy de Maupassant Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Nuit de la lecture 2026 Lecture Au champ de Guy de Maupassant

Musée Nicolas Poussin 2 rue sainte Clotilde Les Andelys

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Le musée Nicolas Poussin ouvre les Nuits de la lecture avec une lecture à voix haute de Au champ de Guy de Maupassant. Pensée en priorité pour le public malvoyant, cette séance est néanmoins ouverte à tous. Un moment d’écoute et de partage, où la force du texte prend toute sa place.

Merci de bien vouloir réserver à musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr .

musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

