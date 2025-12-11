Nuit de la lecture 2026 Lecture-débat Monet et les impressionnistes, passeurs de regard Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Nuit de la lecture 2026 Lecture-débat Monet et les impressionnistes, passeurs de regard

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

2026-01-23

Pour cette nouvelle édition des Nuits de la Lecture, le musée vous propose une lecture-débat philosophique sur le thème villes et campagnes au regard des collections impressionnistes du musée. Quelle est notre mémoire, notre expérience singulière de ce rapport ville/campagne ? Comment la peinture influence-t-elle notre regard sur la nature ?

Animée par Gildas Labey et Béatrice Labey

bénévoles de l’Association des amis du musée

Agrégé de philosophie, Gildas Labey a enseigné en classe terminale, en lycée privé et public, général et technologique, à Paris et à l’étranger (Mexico) ; en centre de formation pour professeurs des Ecoles ; en Université publique et privée (Tolbiac, Facultés jésuites de Paris), en Centre de détention (Fresnes).

Professeure de philosophie et orthophoniste, Béatrice Labey a enseigné à Paris dans un lycée pour malentendants (établissement Morvan), fait de la formation permanente en psychopédagogie pour enseignants et orthophonistes, travaillé en soutien avec des élèves en grande difficulté scolaire.

Sur inscription

Inscription en ligne uniquement à l’adresse https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/

Renseignements musee@vernon27.fr 02 32 64 79 05 .

