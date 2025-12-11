Nuit de la lecture 2026 Lecture et improvisation théâtrale Rue Raymond Phelip Les Andelys
Rue Raymond Phelip Collège Roger Gaudeau Les Andelys Eure
Début : 2026-01-22 17:00:00
fin : 2026-01-22 18:00:00
2026-01-22 2026-01-23
Le professeure-documentaliste proposera un temps de lecture à voix haute. À la suite, les élèves et adultes présents devront improviser (et jouer) la suite. Puis le professeur-documentaliste lira la suite inventée par l’auteur. .
English : Nuit de la lecture 2026 Lecture et improvisation théâtrale
