Nuit de la lecture 2026 Lecture et improvisation théâtrale Rue Raymond Phelip Les Andelys

Nuit de la lecture 2026 Lecture et improvisation théâtrale

Rue Raymond Phelip Collège Roger Gaudeau Les Andelys Eure

Début : 2026-01-22 17:00:00

fin : 2026-01-22 18:00:00

2026-01-22 2026-01-23

Le professeure-documentaliste proposera un temps de lecture à voix haute. À la suite, les élèves et adultes présents devront improviser (et jouer) la suite. Puis le professeur-documentaliste lira la suite inventée par l’auteur. .

Rue Raymond Phelip Collège Roger Gaudeau Les Andelys 27700 Eure Normandie

