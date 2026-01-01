Nuit de la lecture 2026 Lecture Histoire d’une fille de ferme de Guy de Maupassant Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Nuit de la lecture 2026 Lecture Histoire d’une fille de ferme de Guy de Maupassant

Musée Nicolas Poussin 2 rue sainte Clotilde Les Andelys Eure

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La programmation se poursuit avec Histoire d’une fille de ferme. Cette lecture à voix haute, accessible aux personnes malvoyantes et ouverte à l’ensemble du public, clôture le week-end dans une atmosphère intime et attentive, fidèle à l’esprit des Nuits de la lecture.

Merci de bien vouloir réserver à musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr .

Musée Nicolas Poussin 2 rue sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

