Nuit de la lecture 2026 Lecture Rosier de Madame Husson de Guy de Maupassant Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Nuit de la lecture 2026 Lecture Rosier de Madame Husson de Guy de Maupassant

Musée Nicolas Poussin 2 rue sainte Clotilde Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Place à Le Rosier de Madame Husson, une nouvelle de Maupassant dont l’action se déroule à Gisors. Cette lecture, également adaptée au public malvoyant et ouverte à tous, résonnera tout particulièrement pour les habitants de Gisors. Une belle occasion de redécouvrir un texte ancré dans l’histoire locale.

Merci de bien vouloir réserver à musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr .

Musée Nicolas Poussin 2 rue sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture 2026 Lecture Rosier de Madame Husson de Guy de Maupassant

L’événement Nuit de la lecture 2026 Lecture Rosier de Madame Husson de Guy de Maupassant Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération