Nuit de la lecture 2026 Lecture Rosier de Madame Husson de Guy de Maupassant Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Musée Nicolas Poussin 2 rue sainte Clotilde Les Andelys Eure
Début : 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Place à Le Rosier de Madame Husson, une nouvelle de Maupassant dont l’action se déroule à Gisors. Cette lecture, également adaptée au public malvoyant et ouverte à tous, résonnera tout particulièrement pour les habitants de Gisors. Une belle occasion de redécouvrir un texte ancré dans l’histoire locale.
Merci de bien vouloir réserver à musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr .
