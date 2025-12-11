Nuit de la lecture 2026 Matinette Médiathèque de Vernon Vernon
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 11:00:00
2026-01-24
Eveil autour de la lecture de livres, de chansons et de sensorialité.
Pour les enfants non scolarisés et 1 seul parent .
Sur inscription biblio.sna27.fr 02 32 64 53 06 .
