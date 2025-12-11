Nuit de la lecture 2026 Peur sur la ville les lectures horrifiques de la bibliothèque Médiathèque de Vernon Vernon

Nuit de la lecture 2026 Peur sur la ville les lectures horrifiques de la bibliothèque

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Une soirée de lectures horrifiques où entre récit effrayant et légendes urbaines la ville se révèlera sous ses plus sinistres aspects

Viens t’asseoir autour d’un feu de camp et écouter les histoires glaçantes des bibliothécaires. Une soirée de lectures horrifiques où, entre récits effrayants et légendes urbaines la ville se révèlera sous ses plus sinistres aspects.

Sur inscription biblio.sna27.fr 02 32 64 53 06 .

English : Nuit de la lecture 2026 Peur sur la ville les lectures horrifiques de la bibliothèque

