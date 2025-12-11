Nuit de la lecture 2026 Peur sur la ville les lectures horrifiques de la bibliothèque Médiathèque de Vernon Vernon
Nuit de la lecture 2026 Peur sur la ville les lectures horrifiques de la bibliothèque Médiathèque de Vernon Vernon samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture 2026 Peur sur la ville les lectures horrifiques de la bibliothèque
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24 21:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Une soirée de lectures horrifiques où entre récit effrayant et légendes urbaines la ville se révèlera sous ses plus sinistres aspects
Viens t’asseoir autour d’un feu de camp et écouter les histoires glaçantes des bibliothécaires. Une soirée de lectures horrifiques où, entre récits effrayants et légendes urbaines la ville se révèlera sous ses plus sinistres aspects.
Conditions de participation
Sur inscription biblio.sna27.fr 02 32 64 53 06 .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
English : Nuit de la lecture 2026 Peur sur la ville les lectures horrifiques de la bibliothèque
L’événement Nuit de la lecture 2026 Peur sur la ville les lectures horrifiques de la bibliothèque Vernon a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération