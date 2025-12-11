Nuit de la lecture 2026 Promenade poétique et musicale entre ville et campagne Rue Marville Les Andelys
Nuit de la lecture 2026 Promenade poétique et musicale entre ville et campagne Rue Marville Les Andelys dimanche 25 janvier 2026.
Nuit de la lecture 2026 Promenade poétique et musicale entre ville et campagne
Rue Marville Bibliothèque pour Tous des Andelys Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Au cours de ce spectacle, diseurs et musiciens vous proposeront d’écouter des textes et des musiques évoquant tour à tour la ville et la campagne. Cette promenade poétique et musicale sera suivie d’un goûter. .
Rue Marville Bibliothèque pour Tous des Andelys Les Andelys 27700 Eure Normandie
English : Nuit de la lecture 2026 Promenade poétique et musicale entre ville et campagne
L’événement Nuit de la lecture 2026 Promenade poétique et musicale entre ville et campagne Les Andelys a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération