Nuit de la lecture 2026 Promenade poétique et musicale entre ville et campagne Rue Marville Les Andelys

Nuit de la lecture 2026 Promenade poétique et musicale entre ville et campagne

Rue Marville Bibliothèque pour Tous des Andelys Les Andelys Eure

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

Au cours de ce spectacle, diseurs et musiciens vous proposeront d’écouter des textes et des musiques évoquant tour à tour la ville et la campagne. Cette promenade poétique et musicale sera suivie d’un goûter. .

English : Nuit de la lecture 2026 Promenade poétique et musicale entre ville et campagne

