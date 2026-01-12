Nuit de la lecture 2026: Pyjama party (Médiathèque du centre) Brive-la-Gaillarde

Nuit de la lecture 2026: Pyjama party (Médiathèque du centre)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Viens en pyjama avec ton doudou pour écouter des histoires.

Dès 3 ans.

De 16h à 17h. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Nuit de la lecture 2026: Pyjama party (Médiathèque du centre)

