Nuit de la lecture 2026 Raconte-moi une histoire au musée… Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Nuit de la lecture 2026 Raconte-moi une histoire au musée…

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-21 15:00:00

Date(s) :

2026-01-21

À l’occasion de la semaine de la Lecture, nous invitons parents et enfants à un voyage au pays des histoires où la ville et la campagne seront mises à l’honneur!

Dans un cadre unique, au milieu des trésors du musée et accompagnés d’une médiatrice ils pourront développer leur imagination et goûter au plaisir de la lecture en groupe avec de jolis temps d’échange et de partage..

Venez nombreux !

Sur inscription

Inscription en ligne uniquement à l’adresse https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/

Renseignements musee@vernon27.fr 02 32 64 79 05

Détail de conditions de participation

Gratuit Jusque 6 ans .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie

English : Nuit de la lecture 2026 Raconte-moi une histoire au musée…

L’événement Nuit de la lecture 2026 Raconte-moi une histoire au musée… Vernon a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération