Nuit de la lecture 2026: Soirée jeux (Médiathèque du centre) Brive-la-Gaillarde
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Soirée jeux de la Ludothèque à la Médiathèque.
De 18h à 20h30. .
