Nuit de la lecture 2026: Spectacle final de la compagnie les lucarnes songeuses ‘’Ismé et la semeuse d’étoiles’’ (Médiathèque du centre) Brive-la-Gaillarde
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Spectacle composé de théâtre d’ombres, de marionnettes et de musique live.
De 19h à 20h. .
English : Nuit de la lecture 2026: Spectacle final de la compagnie les lucarnes songeuses ‘’Ismé et la semeuse d’étoiles’’ (Médiathèque du centre)
