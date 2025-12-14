Nuit de la lecture 2026 Vernon

Nuit de la lecture 2026

Début : Vendredi 2026-01-21

fin : 2026-01-25

2026-01-21

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026.

Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques autour du thème Villes et campagnes .

La vision des relations ville-campagne qui a majoritairement prévalu jusqu’au milieu du XXe siècle, opposant classiquement territoires urbains et territoires ruraux, a été la source d’inspiration de nombreux romans et d’œuvres littéraires, dans tous les genres, du polar à la science-fiction, en passant par la poésie.

Sous sa forme disparue, contemporaine, futuriste ou fantasmée, la ville, inspiratrice et muse, nourrit l’imaginaire littéraire et artistique, ainsi que les études sociologiques et géographiques urbaines. Véritable motif littéraire au XIXe siècle, la ville est ce lieu de tous les possibles, ou de toutes les angoisses, propice à la réflexion morale et sociale.

Autre lieu d’inspiration pour la littérature, la campagne vient quant à elle questionner notre rapport à la terre et à la nature. Synonyme d’authenticité pour certains auteurs, l’espace rural offre un infini sujet romanesque à travers ses paysages, ses rites et traditions ainsi que ses habitants.

Aujourd’hui les questions de transition écologique viennent redéfinir cette relation entre villes et campagnes. Intimement liés, ces deux espaces géographiques se répondent malgré des représentations qui ont la vie dure. Nature, habitats, mobilité, proximité, identité et organisation politique, aménagement du territoire, inégalités territoriales, les auteurs et autrices contemporains se font l’écho de ces préoccupations.

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large.

Pour plus d’informations sur les divers évènements https://www.nuitsdelalecture.fr/programme .

