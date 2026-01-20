Nuit de la lecture à Bourg Bourg

Nuit de la lecture à Bourg

Bibliothèque Bourg Gironde

Nuit de la lecture à la bibliothèque de Bourg Contes à la Ville et à la Campagne le vendredi 23 janvier à 18h (à partir de 3 ans) et à 20h (à partir de 6 ans).

Animation gratuite sur inscription. .

Bibliothèque Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 20 26 bibliotheque@gmail.com

English : Nuit de la lecture à Bourg

