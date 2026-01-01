NUIT de la LECTURE à Frahier Médiathèque de Frahier Frahier-et-Chatebier

NUIT de la LECTURE à Frahier

Médiathèque de Frahier 22 rue de Belfort Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Gratuit

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

La médiathèque de Frahier vous propose la Nuit de la Lecture -Venez écouter les Racontottes de la compagnie Keichad.

Sur inscription préalable auprès de la médiathèque.

Tout public .

Médiathèque de Frahier 22 rue de Belfort Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.frahier@ccrc70.fr

