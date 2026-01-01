NUIT de la LECTURE à Frahier Médiathèque de Frahier Frahier-et-Chatebier
Médiathèque de Frahier 22 rue de Belfort Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.
La médiathèque de Frahier vous propose la Nuit de la Lecture -Venez écouter les Racontottes de la compagnie Keichad.
Sur inscription préalable auprès de la médiathèque.
Tout public .
Médiathèque de Frahier 22 rue de Belfort Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.frahier@ccrc70.fr
