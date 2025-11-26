Nuit de la lecture à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Nuit de la lecture à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

La Cie Théâtron propose la 7ème édition de la Nuit de la Lecture. Un rendez-vous convivial pour tous.

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 17 36 73 88 cietheatron@gmail.com

English :

Cie Théâtron presents the 7th edition of the Nuit de la Lecture. A convivial event for all.

German :

Die Cie Théâtron bietet die 7. Ausgabe der Lesenacht an. Eine gesellige Veranstaltung für alle.

Italiano :

La Cie Théâtron organizza la sua 7ª edizione della Notte della lettura. Un evento conviviale per tutti.

Espanol :

La Cie Théâtron presenta la 7ª edición de la Noche de la Lectura. Un evento de convivencia para todos.

