Nuit de la lecture à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Début : Samedi 2026-01-24
La Cie Théâtron propose la 7ème édition de la Nuit de la Lecture. Un rendez-vous convivial pour tous.
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 17 36 73 88 cietheatron@gmail.com
English :
Cie Théâtron presents the 7th edition of the Nuit de la Lecture. A convivial event for all.
German :
Die Cie Théâtron bietet die 7. Ausgabe der Lesenacht an. Eine gesellige Veranstaltung für alle.
Italiano :
La Cie Théâtron organizza la sua 7ª edizione della Notte della lettura. Un evento conviviale per tutti.
Espanol :
La Cie Théâtron presenta la 7ª edición de la Noche de la Lectura. Un evento de convivencia para todos.
