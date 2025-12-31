Nuit de la lecture à la bibliothèque Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
À la lumière de la veilleuse ou de la lampe torche, tout.e seul.e ou en famille, retrouvons-nous pour partager des lectures conviviales, insolites et familiales.
Samedi 24 janvier à partir de 17h.
Pour les enfants (dès 3 ans) et leurs parents.
Doudous bienvenus !
Pour fêter la lecture sous toutes ses formes
Le samedi 24 janvier 2026
de 17h00 à 19h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
