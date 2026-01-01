NUIT DE LA LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE SAINT-EXUPÉRY Grenade
NUIT DE LA LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE SAINT-EXUPÉRY Grenade samedi 24 janvier 2026.
NUIT DE LA LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE SAINT-EXUPÉRY 1 Rue Paul Bert Grenade Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Le 24 janvier 2026, la bibliothèque municipale de Grenade participe à la 10ème édition des Nuits de la lecture, évènement national initié par le Ministère de la Culture, cette année sur le thème Villes et Campagnes .
Elle sera donc exceptionnellement ouverte tout le samedi, non-stop de 10h à 18h, avec des animations, prêt de documents et consultation sur place. L’exposition Pris dans la toile, impact numérique , sera également accessible au public ce jour-là. Le programme de la journée 10h30 à 11h30 Atelier découpage-collage sur le thème ville & campagne, animé par Luna. Pour les enfants à partir de 7 ans. Sur inscription.
14h30 à 15h30 Comité de lecture adulte, animé par Christelle. Venez nous parler d’un de vos romans préférés autour d’un café ou thé ! Sur inscription.
16H Spectacle J’étais une chèvre , par Sylvain Lamur (Cie Popatex). Conte inspiré par l’une des Lettres de mon moulin, d’Alphonse Daudet, la Chèvre de M. Seguin . Sur inscription, à partir de 5 ans (avec un seul parent accompagnant). Attention Les places sont limitées pour chaque animation. Merci de faire votre inscription auprès de la Bibliothèque 05.81.33.02.53 ou bibliotheque@mairie-grenade.fr .
BIBLIOTHÈQUE SAINT-EXUPÉRY 1 Rue Paul Bert Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 35 bibliotheque@mairie-grenade.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On January 24, 2026, Grenada’s public library will be taking part in the 10th edition of the Nuits de la lecture (Reading Nights), a national event initiated by the French Ministry of Culture, this year on the theme of Towns and Countryside .
L’événement NUIT DE LA LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE Grenade a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE