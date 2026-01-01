Nuit de la lecture à la librairie du Marais Mayenne

Nuit de la lecture à la librairie du Marais

237 Rue Charles de Gaulle Mayenne Mayenne

RDV le 23 janvier pour la Nuit de la lecture dans la librairie du marais

Lecture musicale de poèmes et chants par Hubert et Marie-Paule

Lecture suivie d’une séance de dédicaces de Hubert Oger pour son recueil de poèmes Promesse de réconciliation .

Gratuit tout public .

237 Rue Charles de Gaulle Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 10 12 contact@libdumarais.com

English :

See you on January 23 for Reading Night in the Marais bookshop

