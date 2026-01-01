Nuit de la lecture à la librairie du Marais Mayenne
Nuit de la lecture à la librairie du Marais
237 Rue Charles de Gaulle Mayenne Mayenne
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
RDV le 23 janvier pour la Nuit de la lecture dans la librairie du marais
Lecture musicale de poèmes et chants par Hubert et Marie-Paule
Lecture suivie d’une séance de dédicaces de Hubert Oger pour son recueil de poèmes Promesse de réconciliation .
Gratuit tout public .
237 Rue Charles de Gaulle Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 10 12 contact@libdumarais.com
English :
See you on January 23 for Reading Night in the Marais bookshop
