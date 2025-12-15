Nuit de la lecture à la médiathèque Jean Lévy Médiathèque Jean Lévy Lille

Nuit de la lecture à la médiathèque Jean Lévy Samedi 24 janvier 2026, 18h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-24T18:00:00+01:00 – 2026-01-24T18:45:00+01:00

Fin : 2026-01-24T18:00:00+01:00 – 2026-01-24T18:45:00+01:00

L’oeil du loup est un roman de Daniel Pennac, qui raconte l’histoire d’un face-à-face, prolongé et muet, entre un vieux loup d’Alaska borgne et un enfant africain orphelin.

Dans une forme dépouillée, entre théâtre et danse, accompagné d’un musicien et d’un danseur, Farid Ounchiouene propose de faire entendre ce texte. Sans projecteur ni scène en bois, aller à la rencontre du monde, évoquer la question des migrations, et du déracinement à travers un spectacle nomade.

Par la Compagnie Farid’O

Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Lecture dansée « L’oeil du loup », avec le Hip Open Dance Festival

Centre National du Livre_2026