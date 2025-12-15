Nuit de la lecture à la médiathèque Jean Lévy Médiathèque Jean Lévy Lille

Nuit de la lecture à la médiathèque Jean Lévy Samedi 24 janvier 2026, 19h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

La pièce « Les Émigrés » du Polonais Slawomir Mrozek s’appuie sur deux personnages, deux déracinés qui affrontent la solitude dans l’exiguïté d’une cave. Une histoire d’exil universelle

En lien avec le festival Hip Open Dance, temps fort régional des danses hip-hop à Lille, la bibliothèque municipal invite Farid Ounchiouene et Mouss Zouheyri. Tous deux artistes aux multiples facettes, ils travaillent les mots, la matière qu’ils représentent pour en faire corps à danser et à s’exprimer.

À partir de leurs vécus et en s’appuyant sur le texte « Les Émigrés » de Slawomir Mrozek, ils proposeront un dialogue scénique inédit entre deux personnages, huis clos autour de la vie et de la mémoire.

Création en cours, par la Compagnie Farid’O

Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Lecture dansée « Les Emigrés », avec le Hip Open Dance Festival

