Nuit de la lecture à la Méd’IAthèque L’Apostrophe

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026.

Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques autour du thème Villes et campagnes . La Méd’IAthèque l’Apostrophe vous a concocté toute une soirée le samedi 24 janvier pour célébrer l’événement. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 10th Nuits de la lecture, organized for the fifth year by the Centre national du livre at the suggestion of the French Ministry of Culture, will take place from January 21 to 25, 2026.

L’événement Nuit de la lecture à la Méd’IAthèque L’Apostrophe Chartres a été mis à jour le 2025-12-21 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES