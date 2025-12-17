Nuit de la lecture à la médiathèque Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Nuit de la lecture à la médiathèque

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24 21:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Une invitation à déambuler dans les rayons illuminés de la médiathèque.

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026 avec pour thème Entre ville et campagne.

Au programme

– un court métrage

– un parcours autour de fresques

– un conte de Guillaume Louis

Le Verger Insolite les contes viennent du monde entier, colportés comme des graines et des pépins. Nous y trouverons des contes où la ville et la campagne se regardent comme des espaces d’aventure, de danger, ou de réalisation. C’est une grand-mère qui risque de se faire dévorer en se rendant au mariage de sa petite fille, c’est un prince qui quitte les murs de sa ville pour se mettre en quête de sa future épouse…Tout public

0 .

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An invitation to stroll through the illuminated shelves of the multimedia library.

The 10th Nuits de la lecture (Reading Nights), organized for the fifth year by the Centre national du livre at the suggestion of the French Ministry of Culture, will be held from January 21 to 25, 2026, with the theme: Entre ville et campagne (Between town and country).

The program includes

– a short film

– a fresco tour

– a story by Guillaume Louis

Le Verger Insolite: tales come from all over the world, peddled like seeds and pips. We’ll find tales where town and country look at each other as spaces of adventure, danger or fulfillment. There’s a grandmother who risks being devoured on her way to her granddaughter’s wedding, and a prince who leaves the walls of his town in search of his future bride?

L’événement Nuit de la lecture à la médiathèque Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-12-17 par OT PONT A MOUSSON