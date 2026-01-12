Nuit de la lecture à la Vieille-Lyre La Vieille-Lyre
Nuit de la lecture à la Vieille-Lyre La Vieille-Lyre vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture à la Vieille-Lyre
Salle communale La Vieille-Lyre Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
L’association Culturelle Rugloise participe à la Nuit de la Lecture. Plusieurs animations sont au rendez-vous le vendredi 23 janvier 2026.
* Histoires et pyjamas de 18h à 18h45
de 2 à 6 ans
* Histoires et frissons de 18h45 à 19h30
de 7 à 10 ans
* Histoires et tisanes de 19h30 à 21h
ados/adultes .
Salle communale La Vieille-Lyre 27330 Eure Normandie +33 2 32 35 07 38 acr6@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit de la lecture à la Vieille-Lyre
L’événement Nuit de la lecture à la Vieille-Lyre La Vieille-Lyre a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure