Nuit de la lecture à la Vieille-Lyre

Salle communale La Vieille-Lyre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

L’association Culturelle Rugloise participe à la Nuit de la Lecture. Plusieurs animations sont au rendez-vous le vendredi 23 janvier 2026.

* Histoires et pyjamas de 18h à 18h45

de 2 à 6 ans

* Histoires et frissons de 18h45 à 19h30

de 7 à 10 ans

* Histoires et tisanes de 19h30 à 21h

ados/adultes .

Salle communale La Vieille-Lyre 27330 Eure Normandie +33 2 32 35 07 38 acr6@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture à la Vieille-Lyre

L’événement Nuit de la lecture à la Vieille-Lyre La Vieille-Lyre a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure