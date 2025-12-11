NUIT DE LA LECTURE A LA VIGIE La Vigie Mémorial des déportés Mayenne

NUIT DE LA LECTURE A LA VIGIE

La Vigie Mémorial des déportés 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-24 15:30:00

fin : 2026-01-24 18:30:00

2026-01-24

Goûter découverte dans le cadre de la Nuit de la Lecture de 15h30 à 18h30. Des mots à écouter, à lire, à grignoter, à partager qui font du bien pour l’espoir et la bonne humeur !

– Une playlist espoir-résistance à découvrir ou redécouvrir en coin écoute.

– Des lectures à voix hautes de textes surprises et échanges.

– Des lectures cocooning pour les petits.

– Des jeux coopératifs pour rire et s’amuser ensemble.

– Pour les grands, passionnés d’histoire, des livres d’occasion à 0.50 € .

Goûter découverte as part of Nuit de la Lecture from 3:30 pm to 6:30 pm. Words to listen to, to read, to nibble on, to share, that do good for hope and good cheer!

