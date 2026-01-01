Nuit de la lecture A la ville comme à la campagne

36 rue Principale Witternheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 16:15:00

fin : 2026-01-23 17:45:00

Date(s) :

2026-01-23

Venez tester vos connaissances avec un jeu de plateau géant, puis laissez libre cours à votre imagination en créant des aquarelles aux accents surréalistes et fantaisistes, mêlant éléments de la ville et de la campagne.

Des maquettes de villes et de villages, réalisées par le périscolaire et la classe de CM1-CM2, seront exposées pour l’occasion. Un goûter sera également proposé. .

36 rue Principale Witternheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 42 16 bibliotheque.witternheim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de la lecture A la ville comme à la campagne Witternheim a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme du Grand Ried